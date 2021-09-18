Специалисты дали советы по борьбе с осенней хандрой

Руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин, врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг и врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказали в беседе с RT, с какими проблемами могут столкнуться россияне в связи с наступлением осеннего периода, а также дали советы, как улучшить своё самочувствие и настроение.

Как объяснил Александр Калинкин, в осенне-зимний период увеличивается число людей, которые жалуются на проблемы со сном.

«Основная причина связана с недостаточностью солнечного света... Солнечный свет является главным регулятором биологических (циркадианных) ритмов. Сокращение экспозиции солнечного света является триггером для ухудшения качества сна. В осенне-зимний период качество сна ухудшается, мы называем это сезонным аффективным расстройством либо сезонной депрессией», — добавил он.

При этом, по его словам, у большинства людей эта проблема решаема с помощью увеличения пребывания в освещённых солнцем местах.

«Если это не помогает, то используются специальные световые приборы, световые лампы, которые очень хорошо имитируют солнечный свет, и экспозиция в течение 30—40 минут с утра позволяет подавить выработку мелатонина днём и восстановить её в ночное время», — пояснил специалист.

В свою очередь, врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг также отметил, что погодные изменения могу приводить к ухудшению психологического состояния человека.

«Изменения в природе, изменения температуры в сторону снижения и вообще плохая погода отрицательно влияют, особенно на тех людей, которые недавно вернулись из отпуска и ещё не прошли акклиматизацию после яркого солнца, моря... В данном случае, конечно, очень важно преодолеть себя и постараться войти в рабочий режим: в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать, в одно и то же время принимать пищу. Отдых должен быть активным, это не лежание на диване и не просмотр телевизионных программ... Кто-то пойдёт в спортивный зал, кто-то в бассейн, а кто-то просто прогуляется возле дома или посетит ближайший парк», — отметил психолог.

По его словам, самая большая привлекательность парков для горожанина — в наличии зелени, деревьев, цветов, травы, потому что, как подчеркнул эксперт, естественные звуки леса, ветра «очень положительно» влияют на психику человека.

«Поэтому я призываю всех быть активными физически... Лучший отдых — это смена видов активности», — заключил собеседник RT.

Диетолог Нурия Дианова подчеркнула, что в осенний период в рационе должно быть «всё разнообразие фруктов и овощей в любом виде».

«Это источник витамина С — то есть фрукты, овощи, зелень... Это крупы, там есть витамины группы В... Это и тыква, запечённая в духовке, или приготовленная в скороварке, потому что так она лучше сохраняет витамины. Правило такое: в каждом приёме пищи должна быть клетчатка. Клетчатка — это шесть компонентов, например фрукты, сухофрукты, ягоды, овощи, зелень, салаты. То есть любая из этих комбинаций является источником витаминов, ограничение у сухофруктов из-за концентрированности», — объяснила врач.

Она добавила, что нужно исходить из своих пристрастий, переносимости, аллергии, из того, что вам доступно в вашем регионе, и в рамках этого сделать максимально разнообразным рацион.

«Если человек в каждый приём пищи начинает чуть-чуть что-то добавлять с целью витаминизации, у него идеально будет работать желудок, желчный пузырь и кишечник и не будет проблем с весом», — заключила она.

Ранее диетологи рассказали, какие продукты стоит ввести в рацион в осенний период.