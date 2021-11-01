Экономист Заборцев высказался о ситуации с дефицитом трудовых ресурсов на стройках столицы

Экономист, предприниматель Пётр Заборцев прокомментировал в беседе с RT заявление заммэра Москвы Андрея Бочкарёва, который оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%.

В интервью РБК он добавил, что власти Москвы готовят план урегулирования кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

«Единственный ответ на всё возрастающую проблему дефицита трудовых ресурсов — это резкий рост производительности труда. Заместитель мэра Москвы говорит именно об этом. Нам необходимо искать и находить наилучшие практики в производстве и строительстве и масштабно их распространять. Разные предприятия, разные строительные компании показывают разный уровень производительности труда. И правительству стоит озадачиться тем, чтобы находить и распространять по всей экономике те организационные модели, которые приносят максимальную производственную эффективность», — пояснил специалист.

По словам Заборцева, отдельно стоит указать «на появляющиеся в индустрии проекты рекомендательных систем поддержки производительности труда на основе искусственного интеллекта».

«Искусственный интеллект даже на текущем этапе своего развития способен стать мощным помощником и в деле извлечения наилучших управленческих и производственных практик, и в деле их распространения. Только целенаправленное и повсеместное совершенствование производственной культуры, стандартов и практики производства и строительства способно создать нужный рост производительности труда и преодолеть тем самым дефицит», — заключил экономист.

Ранее Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%.

По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.

Бочкарёв отметил, что многие работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии: из 120 тыс. человек остались только 40 тыс.

В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в Россию.