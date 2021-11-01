Диетолог Денисенко назвала плюсы и минусы веганства

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о плюсах и минусах перехода на исключительно растительный рацион питания — веганство.

Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

В частности, специалист обратила внимание, что попытки получить привычную сытость зачастую приводят к тому, что мясо в рационе веганов заменяется макаронами и хлебом в больших количествах.

Наряду с этим исследования, проведённые в 2014 году, показали, что микрофлора кишечника у людей, которые не придерживаются определённого типа ограничений в питании, вегетарианцев и веганов сильно различается. Тем не менее нельзя сказать, что веганы здоровее остальных, или что у них сильнее иммунная система. Всё зависит от исходного состояния организма, отметила диетолог.

Также Денисенко добавила, что у веганов реже наблюдается рак кишечника. Это вполне объяснимо: растительная пища содержит неперевариваемую клетчатку, которая служит профилактикой раковых опухолей кишечника.

«Но, увы, приверженность к растительной пище — это не гарантия от других видов рака», — напомнила диетолог.

Кроме того, строгое веганство опасно для детей, заключила она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.