Эндокринолог Гинзбург перечислил источники витамина D

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Врач-эндокринолог, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, в каких продуктах содержится витамин D.
Эндокринолог Гинзбург перечислил источники витамина D
  • Pixabay

При непереносимости витамина D в таблетках его можно извлекать из продуктов питания, содержащих высокий процент данного гормона, рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

«Витамин D является важным микроэлементом, который помогает организму справляться с опасными вирусами и предотвращает старение кожи. Также этот гормон влияет на эндокринную систему организма, половые функции и иммунитет. Его можно извлечь как из таблеток, так и из природных источников», — сказал врач.

Например, получить элемент можно благодаря капсулам рыбьего жира, а также во время посещения солярия или приёма солнечных ванн. Микроэлемент содержится также в печени трески, жирных сортах рыбы, яичном желтке и молоке повышенной жирности.

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