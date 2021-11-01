Эндокринолог Румянцева назвала полезные в осенний период продукты

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева рассказала, какие продукты полезны для организма в осенний период.

Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Так, из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свёклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон и пастернак.

Традиционно летне-осенними овощами считаются также помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, болгарский перец, тыква.

Они имеют богатый микроэлементный состав (калий, магний, натрий, кальций, фосфор, медь, цинк, селен), а также содержат основные витамины (А, Е, С, В1, В2, РР, В6, биотин, фолиевая кислота).

Из фруктов Румянцева отметила яблоки, груши, сливы, нектарины, мандарины, фейхоа, авокадо.

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