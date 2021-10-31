Гинцбург сообщил причину недооценённости вакцины «Спутник V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов применения антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

В интервью «Вечерней Москве» Гинцбург выразил уверенность, что если бы признание «Спутника V» происходило по результатам практического использования препарата, то процесс происходил бы скорее.

«Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса», — заявил он, отметив, что чиновники EMA и ВОЗ не желают принимать данный факт во внимание.

Также Гинцбург в качестве дополнительного препятствия назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие задержки.

«Практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом», — добавил он.

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