Проценко заявил о шансе повторного заболевания коронавирусом через полгода

Врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что шанс повторного заболевания коронавирусом появляется через полгода после перенесённой инфекции.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть чёткие, понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Проценко назвал высоким риск повторного заболевания COVID-19 при отсутствии прививки.

Ранее главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что поражение лёгких не всегда является показателем тяжести заболевания коронавирусом.