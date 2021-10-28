В Кировской области подтвердили 274 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении дома находятся 10 809 пациентов, в больницах — 5378. Выписаны за минувшие 24 часа 472 человека.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 345 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 256 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 37 987.
Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.