В Кировской области подтвердили 274 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 274 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находятся 10 809 пациентов, в больницах — 5378. Выписаны за минувшие 24 часа 472 человека.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 345 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 256 жителей, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 37 987.

Ранее главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.