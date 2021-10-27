Врач Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче

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Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.
Врач Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче
  • Reuters

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, очередные меры, направленные против распространения COVID-19, помогут снизить заболеваемость.

Так, Вечорко считает, что к нерабочим дням нужно отнестись разумно.

«Давайте в это время меньше общаться и посещать общественные места. Проведите это время в семейном кругу, побудьте дома или на даче», — заявил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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