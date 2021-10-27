Врач Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче

Главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал россиян провести нерабочие дни дома или на даче.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, очередные меры, направленные против распространения COVID-19, помогут снизить заболеваемость.

Так, Вечорко считает, что к нерабочим дням нужно отнестись разумно.

«Давайте в это время меньше общаться и посещать общественные места. Проведите это время в семейном кругу, побудьте дома или на даче», — заявил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.