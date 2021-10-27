Нижегородская область дополнительно получит более миллиарда рублей на оказание медпомощи

Нижегородская область дополнительно получит более 1 млрд рублей на оказание медицинской помощи, заявил губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В регионе развёрнуто около 9,5 тыс. коек для лечения больных коронавирусом. Более 40% из них обеспечено кислородом. Система здравоохранения региона работает в режиме колоссальной нагрузки. Особенно это касается медицинских работников», — сказал Никитин.

По его словам, в борьбе с пандемией задействованы свыше 2,5 тыс. врачей, 5,5 тыс. медицинских работников среднего звена и более 1,2 тыс. младших медицинских работников.

«Работают в медицинских учреждениях и волонтёры. Мне хочется поблагодарить всех за самоотверженный труд в непростое время. Благодаря слаженной работе удаётся сохранять достаточно высокий процент свободного коечного фонда», — подчеркнул губернатор.

Как добавил Никитин, система здравоохранения работает в полном объёме, предоставляется и плановая помощь.

«Своевременное выделение дополнительных федеральных средств позволяет обеспечить финансовую стабильность медучреждений в условиях пандемии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 56 млрд рублей на помощь региональным системам здравоохранения.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 720 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства за два месяца.