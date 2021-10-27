Правительство России выделило 56 млрд рублей на помощь региональным системам здравоохранения

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Дополнительные 56 млрд рублей выделили регионам России для поддержки систем здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России выделило 56 млрд рублей на помощь региональным системам здравоохранения
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Российские регионы дополнительно получат более 56 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что данная мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса.

«Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств», — пояснил Михаил Мишустин.

Ранее правительство выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности.

19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств в размере около 69 млрд рублей на специальные соцвыплаты.

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