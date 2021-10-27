Правительство России выделило 56 млрд рублей на помощь региональным системам здравоохранения
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- РИА Новости
«Российские регионы дополнительно получат более 56 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что данная мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса.
«Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств», — пояснил Михаил Мишустин.
Ранее правительство выделило более 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности.
19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств в размере около 69 млрд рублей на специальные соцвыплаты.