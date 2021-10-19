Правительство направит в регионы 69 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
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- РИА Новости
«По поручению президента правительство продолжает поддерживать медицинских работников. Для этого направим в регионы ещё около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты», — заявил он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
По словам Мишустина, финансирование рассчитано до конца 2021 года, соответствующее распоряжение уже подписано.
Российский премьер попросил Минздрав проследить, чтобы в каждый регион эти средства поступали своевременно и в полном объёме.
Трансляцию заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса ведёт RT.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что заболеваемость COVID-19 растёт в 77 из 85 регионов России.