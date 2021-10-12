Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 растёт в 77 из 85 регионов России.
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов России
  • Reuters

«В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов Российской Федерации, и стабильная ситуация остаётся в восьми, без динамики», — цитирует её ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти 43 млн человек в стране сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

12 октября сообщалось, что в России вновь обновился суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19. Количество скончавшихся возросло до 973.

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