Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов России
- Reuters
«В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов Российской Федерации, и стабильная ситуация остаётся в восьми, без динамики», — цитирует её ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти 43 млн человек в стране сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
12 октября сообщалось, что в России вновь обновился суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19. Количество скончавшихся возросло до 973.