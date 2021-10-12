Мишустин заявил, что в России вакцинировали почти треть населения страны
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«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Премьер-министр заявил, что в стране созданы все необходимые условия, чтобы у «граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку».
Также Мишустин рассказал, что свыше 90 млн полных комплектов вакцин уже поступило в оборот.
В России вновь обновился суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 — 973 человека.