Мишустин заявил, что в России вакцинировали почти треть населения страны

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти 43 млн человек в стране сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин заявил, что в России вакцинировали почти треть населения страны
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Премьер-министр заявил, что в стране созданы все необходимые условия, чтобы у «граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку».

Также Мишустин рассказал, что свыше 90 млн полных комплектов вакцин уже поступило в оборот.

В России вновь обновился суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 — 973 человека.

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