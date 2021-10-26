Инфекционист Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.

«Иммунитет сажают нарушение сна, его отсутствие, неправильное питание, переохлаждение, стрессовые факторы. Приём продуктов питания, которые вредны для организма, в том числе сахар, алкоголь, а также курение», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также играет роль состояние слизистой носа.

Как уточнил Тимаков, перечисленные факторы влияют на течение любого инфекционного процесса, на COVID-19 прежде всего, так как он умеет обходить иммунные барьеры.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.