В Нижегородской области вакцинацию от COVID-19 прошли около 1,2 млн жителей

В Нижегородской области вакцинацию от коронавируса прошли 1 177 760 жителей. Второй компонент получили 1 072 636 человек.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе зарегистрировали 762 случая COVID-19. Из больниц выписали 602 человека.

Общее число заболевших в области достигло 187 230, выздоровевших — 168 437.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 441 976 человек. Оба компонента вакцины получили 1 010 598 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.