В Нижегородской области вакцинацию от COVID-19 прошли около 1,2 млн жителей
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
За сутки в регионе зарегистрировали 762 случая COVID-19. Из больниц выписали 602 человека.
Общее число заболевших в области достигло 187 230, выздоровевших — 168 437.
Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 441 976 человек. Оба компонента вакцины получили 1 010 598 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.