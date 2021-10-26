В Нижегородской области вакцинацию от COVID-19 прошли около 1,2 млн жителей

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В Нижегородской области вакцинацию от коронавируса прошли 1 177 760 жителей. Второй компонент получили 1 072 636 человек.
В Нижегородской области вакцинацию от COVID-19 прошли около 1,2 млн жителей
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе зарегистрировали 762 случая COVID-19. Из больниц выписали 602 человека.

Общее число заболевших в области достигло 187 230, выздоровевших — 168 437.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 441 976 человек. Оба компонента вакцины получили 1 010 598 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.

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