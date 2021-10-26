Иммунолог Болибок рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта»

Короткая ссылка
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «дельта» является доминирующим во всём мире, включая Россию. Его способность к инфицированию выше, чем у предшествующих вариантов вируса.
Иммунолог Болибок рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше его уханьского варианта, чтобы человек инфицировался, отметил врач в эфире радио Sputnik.

«Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идёт без маски», — объяснил Болибок.

На этом фоне иммунолог подчеркнул, что самым надёжным способом обезопасить себя от вируса остаётся вакцинация.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить