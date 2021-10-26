Иммунолог Болибок рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта»

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «дельта» является доминирующим во всём мире, включая Россию. Его способность к инфицированию выше, чем у предшествующих вариантов вируса.

Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше его уханьского варианта, чтобы человек инфицировался, отметил врач в эфире радио Sputnik.

«Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идёт без маски», — объяснил Болибок.

На этом фоне иммунолог подчеркнул, что самым надёжным способом обезопасить себя от вируса остаётся вакцинация.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.