Диетолог Соломатина рассказала, о чём свидетельствует цвет скорлупы куриных яиц

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что по цвету скорлупы куриного яйца можно определить недостаток содержащегося в продукте кальция.

Коричневый или белый цвет скорлупы во многом зависит от оперения курицы. На питательные свойства продукта это не влияет. Однако яйца с коричневой скорлупой, как правило, более крепкие, рассказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».

При этом диетолог отметила, что белые яйца с голубоватым оттенком покупать не стоит. По её словам, это может говорить о том, что курице не хватало кальция.

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