Пострадавшую при взрыве в доме в Татарстане вывели из состояния клинической смерти
- РИА Новости
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Об этом сообщил глава Минздрава республики Марат Садыков.
По его словам, пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти.
«Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.
Министр добавил, что, когда произойдёт стабилизация состояния пациентов, будет решаться вопрос об их эвакуации в медучреждения Казани с помощью санитарной авиации.
Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что двое из четырёх пострадавших при ЧП в доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии. Из дома эвакуировали 93 человека.
По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси.
Следователи возбудили уголовное дело.