Пострадавшую при взрыве в доме в Татарстане вывели из состояния клинической смерти

Женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, вывели из состояния клинической смерти.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Марат Садыков.

По его словам, пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти.

«Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что, когда произойдёт стабилизация состояния пациентов, будет решаться вопрос об их эвакуации в медучреждения Казани с помощью санитарной авиации.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что двое из четырёх пострадавших при ЧП в доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии. Из дома эвакуировали 93 человека.

По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Следователи возбудили уголовное дело.