Пострадавшую при взрыве в доме в Татарстане вывели из состояния клинической смерти

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Женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, вывели из состояния клинической смерти. 
Пострадавшую при взрыве в доме в Татарстане вывели из состояния клинической смерти
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщил глава Минздрава республики Марат Садыков.

По его словам, пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти.

«Она выведена из этого состояния, сейчас идет операция, состояние крайне тяжёлое», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что, когда произойдёт стабилизация состояния пациентов, будет решаться вопрос об их эвакуации в медучреждения Казани с помощью санитарной авиации. 

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что двое из четырёх пострадавших при ЧП в доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии. Из дома эвакуировали 93 человека.

По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Следователи возбудили уголовное дело.

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