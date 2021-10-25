В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме
- РИА Новости
Об этом информирует региональное Министерство здравоохранения.
«На 21:00 мск в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов находятся четверо пострадавших», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что врачи в операционной борются за жизнь пациентки, находящейся в крайне тяжёлом состоянии.
25 октября в доме в Набережных Челнах, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.
Шесть квартир оказались разрушены. По данным МЧС, из-под завалов были спасены три человека, включая двоих детей. По информации Минздрава, из-под завалов также извлекли девушку 1999 года рождения.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг или выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
В Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера из-за взрыва в доме.