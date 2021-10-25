СК возбудил дело по факту взрыва газа в доме в Набережных Челнах
- РИА Новости
«Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства ЧП.
Ранее в МЧС сообщили, что в Набережных Челнах в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного жилого дома, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.