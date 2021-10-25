СК возбудил дело по факту взрыва газа в доме в Набережных Челнах

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело по факту взрыва газа в доме в Набережных Челнах
  • РИА Новости

«Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее в МЧС сообщили, что в Набережных Челнах в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного жилого дома, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.

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