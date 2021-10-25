Прокуратура начала проверку по факту взрыва в доме в Набережных Челнах

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку информации о хлопке газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, в результате проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По предварительным данным МЧС, в Набережных Челнах в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси. Ранее cпасатели передали медикам четырёх пострадавших после ЧП в Набережных Челнах.