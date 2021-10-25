Шесть квартир оказались разрушены в результате взрыва в Татарстане
- © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Отмечается, что из-под завалов спасены три человека, включая двоих детей.
В городской гостинице развернули пункт временного размещения, рассчитанный на 400 человек.
В работах по ликвидации ЧС участвуют 155 человек, задействовано 49 единиц техники.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана, из-под завалов также извлекли девушку 1999 года рождения. Её доставили в больницу, состояние госпитализированной оценивается как стабильно тяжёлое.
В МЧС сообщили, что в Набережных Челнах ввели режим ЧС муниципального характера из-за взрыва в доме.
По предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг или выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.