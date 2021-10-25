Из дома в Набережных Челнах эвакуировали 93 человека после ЧП

Спасатели эвакуировали 93 человека из дома в Набережных Челнах, где, по предварительным данным, произошёл взрыв газа.

Об этом информирует пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

«В целях безопасности из дома в Набережных Челнах эвакуированы 93 человека, в том числе 18 детей», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что 23 эвакуированных находятся в пункте временного размещения в гостинице Open City, их обеспечили горячим питанием.

Как передаёт РИА Новости, в МЧС России, в свою очередь, сообщили, что кинологические расчёты ведомства завершили обследование зоны ЧС, «никого не обнаружено».

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что двое из четырёх пострадавших в результате взрыва и последующего обрушения в доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии. При этом состояние ещё одной девушки оценивается как крайне тяжёлое.

25 октября в доме в Набережных Челнах, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг или выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.