Иммунолог Ярцева считает целесообразным предоставление двух выходных после вакцинации
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Об этом она заявила в беседе с «Известиями».
Она отметила, что после вакцинации некоторые испытывают такие симптомы, как повышение температуры до 38 °С и ломота в теле.
При этом она подчеркнула, что два дня на отдых достаточно, чтобы восстановиться после прививки.
«Если у него сохраняются симптомы больше двух дней, то это точно уже не с вакцинацией связано», — заключила Ярцева.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.