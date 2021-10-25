Иммунолог Ярцева считает целесообразным предоставление двух выходных после вакцинации

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что привившимся от коронавируса, которые испытывают симптомы недомогания после введения вакцины, необходимо пару дней побыть дома, чтобы восстановиться.
Иммунолог Ярцева считает целесообразным предоставление двух выходных после вакцинации
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua
  • globallookpress.com

Об этом она заявила в беседе с «Известиями».

Она отметила, что после вакцинации некоторые испытывают такие симптомы, как повышение температуры до 38 °С и ломота в теле.

При этом она подчеркнула, что два дня на отдых достаточно, чтобы восстановиться после прививки.

«Если у него сохраняются симптомы больше двух дней, то это точно уже не с вакцинацией связано», — заключила Ярцева.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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