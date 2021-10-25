Иммунолог Ярцева считает целесообразным предоставление двух выходных после вакцинации

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что привившимся от коронавируса, которые испытывают симптомы недомогания после введения вакцины, необходимо пару дней побыть дома, чтобы восстановиться.

Об этом она заявила в беседе с «Известиями».

Она отметила, что после вакцинации некоторые испытывают такие симптомы, как повышение температуры до 38 °С и ломота в теле.

При этом она подчеркнула, что два дня на отдых достаточно, чтобы восстановиться после прививки.

«Если у него сохраняются симптомы больше двух дней, то это точно уже не с вакцинацией связано», — заключила Ярцева.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.