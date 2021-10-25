Диетолог Соломатина рассказала, вреден ли полный отказ от сахара

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, вреден ли полный отказ от сахара.
Диетолог Соломатина рассказала, вреден ли полный отказ от сахара
  • РИА Новости

«Полный отказ от сахара в чистом виде не несёт вреда. Мы его в любом случае получаем из всех продуктов питания, которые употребляем. Мозг питается исключительно глюкозой, поэтому он всё перерабатывает в сахар», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, люди везде едят «скрытый» сахар, например в колбасе.

Как отметила эксперт, нередко производители указывают в составе количество не сахара, а углеводов, так что россияне зачастую перевыполняют ежедневную норму потребления сахара.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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