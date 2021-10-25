В Томской области подтвердили 141 случай коронавируса за сутки

В Томской области подтвердили 141 случай коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 53 человека.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф и региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 46 664, вылечившихся — 38 016.

Доля свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 и больных пневмонией, у которых не подтвердился коронавирус, достигает 20%.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 410 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 86 925 человек. Выздоровел 74 661 житель, в том числе 331 — за последние сутки.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.