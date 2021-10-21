Терапевт Панов напомнил о важности профилактики COVID-19

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Руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.
Терапевт Панов напомнил о важности профилактики COVID-19
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что единственный способ специфической профилактики коронавируса — вакцинация.

«Не стоит забывать также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим: ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование, самоизоляция на 14 дней после контакта с заражённым/по возвращении из зарубежных стран», — сказал Панов.

По его словам, любые лекарства, которые используются для профилактики, можно применять только по согласованию с лечащим врачом.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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