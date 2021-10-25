В Ставропольском крае выявили 411 случаев COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае выявили 411 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 84 человека.
В Ставропольском крае выявили 411 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе переболели 74,5 тыс. жителей.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 655 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ».

«На данный момент в медицинских учреждениях развёрнуто 4719 коек», — заявил на брифинге и. о. министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

По его словам, из больниц выписаны 149 человек, всего вылечились 78 068 граждан.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.

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