На въездах в Севастополь в нерабочие дни установят блокпосты для проверки QR-кодов

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На въездах в Севастополь в период длинных выходных дней с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты для проверки сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.
На въездах в Севастополь в нерабочие дни установят блокпосты для проверки QR-кодов
  • РИА Новости

«По распоряжению губернатора Севастополя с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут развернуты блокпосты для проверки документов о вакцинации, ПЦР-тестов либо официальных документов о болезни», — говорится в заявлении правительства города в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что 24 октября в Крыму зафиксировали 649 случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим показателем за всё время пандемии.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики. 

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