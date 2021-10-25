На въездах в Севастополь в нерабочие дни установят блокпосты для проверки QR-кодов
- РИА Новости
«По распоряжению губернатора Севастополя с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут развернуты блокпосты для проверки документов о вакцинации, ПЦР-тестов либо официальных документов о болезни», — говорится в заявлении правительства города в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что 24 октября в Крыму зафиксировали 649 случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим показателем за всё время пандемии.
По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, наблюдаемый в России подъём заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма «дельта», а также игнорированием мер профилактики.