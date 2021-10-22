Иммунолог Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса

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Врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.
Иммунолог Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса
  • AP

«Маску носить обязательно. Потому что мы не знаем, на каком этапе даже после сдачи антител положительных после прививки они снижаются. Каждые три месяца антитела снижаются, и через девять месяцев их не остаётся в организме», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам медика, маска нужна для минимизации проникновения вирусных частиц в организм.

Как уточнила Фуранина, привитые могут заболеть COVID-19, но течение болезни зависит от сопротивляемости организма и уровня антител.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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