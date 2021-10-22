Иммунолог Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса

Врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.

«Маску носить обязательно. Потому что мы не знаем, на каком этапе даже после сдачи антител положительных после прививки они снижаются. Каждые три месяца антитела снижаются, и через девять месяцев их не остаётся в организме», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам медика, маска нужна для минимизации проникновения вирусных частиц в организм.

Как уточнила Фуранина, привитые могут заболеть COVID-19, но течение болезни зависит от сопротивляемости организма и уровня антител.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.