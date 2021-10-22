В Минздраве Подмосковья назвали недостаточным уровень вакцинации

Подмосковье является одним из лидирующих регионов по вакцинации от коронавирусной инфекции, однако охват всё равно недостаточный, заявила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

«Пусть мы и занимаем одно из первых мест по охвату вакцинацией, но тем не менее этот охват всё равно недостаточный», — цитирует Стригункову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в российской столице за прошедшие сутки выявили 8166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты до конца текущей недели.

В Москве в три раза увеличат число контролёров за соблюдением масочного режима в транспорте во время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября.