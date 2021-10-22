В Минздраве Подмосковья назвали недостаточным уровень вакцинации

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Подмосковье является одним из лидирующих регионов по вакцинации от коронавирусной инфекции, однако охват всё равно недостаточный, заявила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.
В Минздраве Подмосковья назвали недостаточным уровень вакцинации
  • AP

«Пусть мы и занимаем одно из первых мест по охвату вакцинацией, но тем не менее этот охват всё равно недостаточный», — цитирует Стригункову РИА Новости.

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