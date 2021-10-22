Собянин не исключил пиковых значений по коронавирусу в Москве до конца недели

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты до конца текущей недели.

По его словам, осенняя волна вирусных инфекций и распространение нового штамма коронавируса привели к ситуации, когда каждую неделю наблюдается увеличение числа пациентов с COVID-19.

«По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели — началу следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний в Москве за всю историю пандемии», — приводит ТАСС заявление Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявили 8166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.