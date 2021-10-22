Генпрокуратура организовала проверку после пожара на заводе под Рязанью

Генпрокуратура организовала проверку приокского управления Ростехнадзора по факту пожара на заводе в Рязанской области, в результате которого погибли 17 человек.

«В связи с пожаром, произошедшим на территории завода синтетических волокон «Эластик» в Рязанской области, Генеральной прокуратурой РФ организована проверка приокского управления Ростехнадзора», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передавало, что число погибших в результате происшествия достигло 17.

Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области остались дети.

Как отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян, в пороховом цеху на заводе в Рязанской области произошёл взрыв. 25 октября объявлен в регионе днём траура.