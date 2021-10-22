РИА Новости: число погибших при ЧП в цеху под Рязанью достигло 17

Число погибших при ЧП в пороховом цеху под Рязанью достигло 17. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечает агентство, поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.

«По состоянию на 16:30 мск в результате взрыва погибли 17 человек», — сказали агентству.

Ранее было известно о 16 погибших.

Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области остались дети.

Как отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян, в пороховом цеху на заводе в Рязанской области произошёл взрыв. В Рязанской области 25 октября объявлен днём траура.