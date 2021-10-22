РИА Новости: число погибших при ЧП в цеху под Рязанью достигло 17
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- РИА Новости
Как отмечает агентство, поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.
«По состоянию на 16:30 мск в результате взрыва погибли 17 человек», — сказали агентству.
Ранее было известно о 16 погибших.
Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области остались дети.
Как отметил врио главы МЧС России Александр Чуприян, в пороховом цеху на заводе в Рязанской области произошёл взрыв. В Рязанской области 25 октября объявлен днём траура.