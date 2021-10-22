В Татарстане назвали сроки достижения коллективного иммунитета в республике

Замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что при текущих темпах вакцинации от коронавирусной инфекции коллективный иммунитет в республике будет достигнут во второй декаде декабря 2021 года.

Об этом пишет «Реальное время».

Отмечается, что за минувшие сутки в 175 мобильных пунктах вакцинации прививку от коронавируса сделали свыше 30 тыс. жителей.

Общее число вакцинированных в регионе достигло 1 367 881 человека, сообщили в местном Минздраве. Из них 1 000 787 человек завершили цикл вакцинации.

Наряду с этим стало известно, что 80% сотрудников транспортной отрасли Удмуртии сделали прививку от коронавируса. Наибольший процент вакцинированных в сфере водного транспорта — 98%. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Процент вакцинированных в дорожной отрасли — выше 50%. Вакцинацию граждан продолжают в рабочем режиме.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.