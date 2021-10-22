В Татарстане назвали сроки достижения коллективного иммунитета в республике
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- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
Отмечается, что за минувшие сутки в 175 мобильных пунктах вакцинации прививку от коронавируса сделали свыше 30 тыс. жителей.
Общее число вакцинированных в регионе достигло 1 367 881 человека, сообщили в местном Минздраве. Из них 1 000 787 человек завершили цикл вакцинации.
Наряду с этим стало известно, что 80% сотрудников транспортной отрасли Удмуртии сделали прививку от коронавируса. Наибольший процент вакцинированных в сфере водного транспорта — 98%. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Процент вакцинированных в дорожной отрасли — выше 50%. Вакцинацию граждан продолжают в рабочем режиме.
Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.