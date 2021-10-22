В Татарстане назвали сроки достижения коллективного иммунитета в республике

Короткая ссылка
Замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что при текущих темпах вакцинации от коронавирусной инфекции коллективный иммунитет в республике будет достигнут во второй декаде декабря 2021 года.
В Татарстане назвали сроки достижения коллективного иммунитета в республике
  • © Роман Кручинин
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

Отмечается, что за минувшие сутки в 175 мобильных пунктах вакцинации прививку от коронавируса сделали свыше 30 тыс. жителей.

Общее число вакцинированных в регионе достигло 1 367 881 человека, сообщили в местном Минздраве. Из них 1 000 787 человек завершили цикл вакцинации.

Наряду с этим стало известно, что 80% сотрудников транспортной отрасли Удмуртии сделали прививку от коронавируса. Наибольший процент вакцинированных в сфере водного транспорта — 98%. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Процент вакцинированных в дорожной отрасли — выше 50%. Вакцинацию граждан продолжают в рабочем режиме.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить