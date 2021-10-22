В комитете Госдумы по охране здоровья прокомментировали ситуацию с COVID-19

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с COVID-19.

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что ситуация очень серьёзная: каждый день более 34 тыс. заболевших по всей стране.

«Дельта-штамм вируса, который сегодня циркулирует, гораздо опаснее, чем прежние», — отметил депутат.

Как считает Хубезов, для улучшения ситуации нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности.

«Нового точно ничего не скажу. Нужно носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться — только при соблюдении всех этих правил мы справимся с эпидемией», — сказал он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.