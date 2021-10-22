В комитете Госдумы по охране здоровья прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал ситуацию с COVID-19.
В комитете Госдумы по охране здоровья прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что ситуация очень серьёзная: каждый день более 34 тыс. заболевших по всей стране.

«Дельта-штамм вируса, который сегодня циркулирует, гораздо опаснее, чем прежние», — отметил депутат.

Как считает Хубезов, для улучшения ситуации нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности.

«Нового точно ничего не скажу. Нужно носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться — только при соблюдении всех этих правил мы справимся с эпидемией», — сказал он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить