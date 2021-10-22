Глава госпиталя Дмитришен назвал симптомы COVID-19, при которых нужна госпитализация

Руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал, как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.

«Тут руководствоваться нужно симптомами: высокая температура — выше 39 °С — и появление одышки свидетельствуют о развитии поражения лёгких. Почувствовали одышку — вызывайте скорую помощь или обращайтесь к врачу в поликлинику, рассказывайте о симптомах», — объяснил он в беседе с «Петербургским дневником».

Дмитришен также констатировал: чтобы переломить ситуацию с пандемией, нужно предпринимать соответствующие усилия.

«Искренне надеюсь, что перелом в сознании произойдёт, изменится отношение к изоляции и прививкам, тогда перелома можно ждать в следующем году и даже, может быть, к весне», — сказал специалист.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.