Глава госпиталя Дмитришен назвал симптомы COVID-19, при которых нужна госпитализация

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Руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал, как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.
Глава госпиталя Дмитришен назвал симптомы COVID-19, при которых нужна госпитализация
  • AP

«Тут руководствоваться нужно симптомами: высокая температура — выше 39 °С — и появление одышки свидетельствуют о развитии поражения лёгких. Почувствовали одышку — вызывайте скорую помощь или обращайтесь к врачу в поликлинику, рассказывайте о симптомах», — объяснил он в беседе с «Петербургским дневником».

Дмитришен также констатировал: чтобы переломить ситуацию с пандемией, нужно предпринимать соответствующие усилия.

«Искренне надеюсь, что перелом в сознании произойдёт, изменится отношение к изоляции и прививкам, тогда перелома можно ждать в следующем году и даже, может быть, к весне», — сказал специалист.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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