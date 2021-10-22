В Карелии на поддержку медработников направят около 40 млн рублей

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Депутаты заксобрания Республики Карелия приняли изменения в бюджет, в соответствии с которыми порядка 40 млн рублей направят на поддержку медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом.
В Карелии на поддержку медработников направят около 40 млн рублей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru.

Большинство парламентариев проголосовали за принятие изменений в бюджет Карелии на 2021 год. Согласно поправкам, исходная и доходная части казны региона изменились на 147 млн рублей за счёт федеральных поступлений.

В частности, на 109 млн рублей увеличились расходы на здравоохранение. Из них порядка 40 млн рублей планируется выделить на помощь медицинским работникам, участвующим в вакцинации и ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств в размере около 69 млрд рублей на специальные соцвыплаты.

Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU предрёк затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.

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