В Карелии на поддержку медработников направят около 40 млн рублей

Депутаты заксобрания Республики Карелия приняли изменения в бюджет, в соответствии с которыми порядка 40 млн рублей направят на поддержку медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Об этом сообщает karelinform.ru.

Большинство парламентариев проголосовали за принятие изменений в бюджет Карелии на 2021 год. Согласно поправкам, исходная и доходная части казны региона изменились на 147 млн рублей за счёт федеральных поступлений.

В частности, на 109 млн рублей увеличились расходы на здравоохранение. Из них порядка 40 млн рублей планируется выделить на помощь медицинским работникам, участвующим в вакцинации и ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств в размере около 69 млрд рублей на специальные соцвыплаты.

Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU предрёк затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.