Иммунолог Крючков назвал приемлемые сроки для ревакцинации от COVID-19

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, кандидат медицинских наук, иммунолог, рассказал, что для получения максимального эффекта от повторной прививки против коронавируса важен правильный тайминг.

Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

«Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от COVID-19, остаётся срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле — от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки. — RT) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», — уточнил специалист.

Ранее Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.