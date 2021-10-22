Иммунолог Крючков назвал приемлемые сроки для ревакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.
«Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от COVID-19, остаётся срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле — от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки. — RT) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», — уточнил специалист.
Ранее Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.