Иммунолог Крючков назвал приемлемые сроки для ревакцинации от COVID-19

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Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, кандидат медицинских наук, иммунолог, рассказал, что для получения максимального эффекта от повторной прививки против коронавируса важен правильный тайминг.
Иммунолог Крючков назвал приемлемые сроки для ревакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

«Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от COVID-19, остаётся срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле — от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки. — RT) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», — уточнил специалист.

Ранее Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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