Вирусолог Лукашев раскрыл механизм действия коллективного иммунитета

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, почему ревакцинация важна для формирования коллективного иммунитета.

Об этом он сообщил в эфире НТВ.

«Коллективный иммунитет — это не «он есть» или «его нет». Это масса клеточного иммунитета, которая есть у общества. Это может быть у всех по чуть-чуть, это может быть у половины много, у половины совсем мало. И каждая ревакцинация этот общественный иммунитет повышает. Даже если у человека были антитела, их точно станет больше. То есть хуже это не сделает», — заявил вирусолог.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.