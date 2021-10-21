В Костромской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Костромской области зафиксировали 169 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписаны 173 человека.
В Костромской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Костроме (72 жителя), а также в Галичском и Буйском районах.

На лечении в больницах находятся 770 пациентов, на дому — ещё 4414.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 610 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт tagilcity.ru. Из медучреждений выписаны 407 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 150,5 тыс. человек.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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