В Костромской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Костромской области зафиксировали 169 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписаны 173 человека.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Костроме (72 жителя), а также в Галичском и Буйском районах.

На лечении в больницах находятся 770 пациентов, на дому — ещё 4414.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 610 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт tagilcity.ru. Из медучреждений выписаны 407 пациентов.

С начала пандемии в регионе заболели 150,5 тыс. человек.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.