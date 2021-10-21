В Костромской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Костроме (72 жителя), а также в Галичском и Буйском районах.
На лечении в больницах находятся 770 пациентов, на дому — ещё 4414.
Также стало известно, что в Свердловской области выявили 610 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт tagilcity.ru. Из медучреждений выписаны 407 пациентов.
С начала пандемии в регионе заболели 150,5 тыс. человек.
Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.