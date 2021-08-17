Диетолог Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого COVID-19

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

«После активной фазы COVID-19 для восстановления должна быть лёгкая диета. Поменьше полуфабрикатов, больше домашней еды, максимально полезной», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, после болезни полезна еда на пару, запечённое мясо, рыба. Овощи и фрукты важны, но нужно знать меру, считает эксперт.

Для укрепления иммунитета Писарева советует добавить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, — лук, чеснок, морковь.

«Стоит просто добавлять их при готовке и получать полезные свойства специй. Даже куркума очень хорошо укрепляет иммунитет, и это её секрет», — пояснила диетолог.

Она добавила, что также важно вести размеренный образ жизни, не сразу возвращаться к активной физической нагрузке.

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