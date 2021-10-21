КТК получил уведомление об ущербе в 4,48 млрд рублей от разлива нефти под Новороссийском
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфаксу.
«Получили уведомление, Изучаем. Готовимся к судебному разбирательству», — сказали агентству в компании.
7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.
КТК не согласился с такой оценкой и намерен обжаловать её в суде.