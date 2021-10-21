КТК получил уведомление об ущербе в 4,48 млрд рублей от разлива нефти под Новороссийском

Короткая ссылка
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) получил от Росприроднадзора официальное уведомление о том, что ведомство оценило сумму ущерба от разлива нефти около Новороссийска в 4,48 млрд рублей. Компания готовится к судебному разбирательству.
КТК получил уведомление об ущербе в 4,48 млрд рублей от разлива нефти под Новороссийском
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфаксу.

«Получили уведомление, Изучаем. Готовимся к судебному разбирательству», — сказали агентству в компании.

7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.

КТК не согласился с такой оценкой и намерен обжаловать её в суде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить