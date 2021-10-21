КТК получил уведомление об ущербе в 4,48 млрд рублей от разлива нефти под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) получил от Росприроднадзора официальное уведомление о том, что ведомство оценило сумму ущерба от разлива нефти около Новороссийска в 4,48 млрд рублей. Компания готовится к судебному разбирательству.

Об этом сообщает Интерфаксу.

«Получили уведомление, Изучаем. Готовимся к судебному разбирательству», — сказали агентству в компании.

7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Как позднее сообщили в КТК, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

По данным Росприроднадзора, сумма ущерба природе составила 4,48 млрд рублей.

КТК не согласился с такой оценкой и намерен обжаловать её в суде.