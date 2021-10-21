С 28 октября по 7 ноября в школах и детсадах Москвы объявляются каникулы
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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
«Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме», — написал он.
Как ранее заявил Собянин, в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.
Московская область вслед за Москвой также вводит новые ограничения из-за коронавируса.
Накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.