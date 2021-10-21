С 28 октября по 7 ноября в школах и детсадах Москвы объявляются каникулы

В Москве с 28 октября по 7 ноября в детских садах и школах объявляются каникулы, также приостановится работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

«Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме», — написал он.

Как ранее заявил Собянин, в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.

Московская область вслед за Москвой также вводит новые ограничения из-за коронавируса.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.