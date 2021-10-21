Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде рассказала, что ребёнок зашёл в гости попить чай

Подозреваемая в убийстве девятилетней школьницы в Вологде Ульяна Ланская заявила, что двое детей зашли к ней в гости, после чего она ушла, оставив одну из них в квартире.

«Просто в гости ко мне пошли чай попить… Одна ушла, одна у меня осталась, попила чаю, и всё. Потом ничего не было, я потом ушла, одна тоже ушла, другая осталась в моей квартире», — заявила Ланская на видео, опубликованном пресс-службой судов Вологодской области.

По её словам, ещё в доме находились мужчины-алкоголики, снимавшие у неё квартиру.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова, подозреваемая ранее была лишена родительских прав и страдает психическим расстройством.