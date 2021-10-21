В Роскачестве обнаружили следы пестицидов в некоторых образцах дарницкого хлеба

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Роскачество исследовало дарницкий хлеб 17 торговых марок, произведённый в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской и Курской областях. В некоторых образцах специалисты обнаружили следы пестицидов.
В Роскачестве обнаружили следы пестицидов в некоторых образцах дарницкого хлеба
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Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт организации.

Уточняется, что продукция была исследована по 460 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

Так, в хлебе №8 из 17 марок выявлены следы ингибиторов и инсектицидов, которые могли перейти в готовый продукт из сырья. Однако выявленное количество пестицидов во много раз меньше, чем максимально допустимое санитарными правилами.

В то же время исследование Роскачества не выявило в хлебе консервантов.

Отмечается, что на присвоение Российского знака качества может претендовать дарницкий хлеб, произведённый в Москве и Санкт-Петербурге под торговыми марками «Каравай», «Хлебный дом» и «Черёмушки». 

Ранее Маргарита Королёва, диетолог, кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, употребление каких продуктов из супермаркета может негативно отразиться на здоровье.

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