В Роскачестве обнаружили следы пестицидов в некоторых образцах дарницкого хлеба
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Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт организации.
Уточняется, что продукция была исследована по 460 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.
Так, в хлебе №8 из 17 марок выявлены следы ингибиторов и инсектицидов, которые могли перейти в готовый продукт из сырья. Однако выявленное количество пестицидов во много раз меньше, чем максимально допустимое санитарными правилами.
В то же время исследование Роскачества не выявило в хлебе консервантов.
Отмечается, что на присвоение Российского знака качества может претендовать дарницкий хлеб, произведённый в Москве и Санкт-Петербурге под торговыми марками «Каравай», «Хлебный дом» и «Черёмушки».
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