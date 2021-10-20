Инфекционист Тимаков поддержал решение о нерабочих днях в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков поддержал решение о нерабочих днях в России.

«То, что вводятся выходные, — абсолютно правильно, абсолютно обоснованно. Коронавирус не остановится, пока мы не приобретём иммунитет либо путём вакцинации, кто готов будет сделать прививку и не играть в лотерею, либо естественным путём», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно снизить число пациентов, которые будут поступать в больницы, а для этого люди не должны контактировать друг с другом по максимуму.

Со своей стороны, главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Владимир Мещеряков в беседе с телеканалом «Крым 24» выразил мнение, что нерабочие дни помогут снизить число заболевших COVID-19.

«Прежде всего хочется, чтобы люди использовали их для того, чтобы вакцинироваться, и смогли прийти в пункты вакцинации, которые будут работать», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.