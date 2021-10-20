В Госдуме высказались по поводу введения нерабочих дней в России
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«Надо добавить, что он ещё сказал о том, что если будет необходимость, то после 7 ноября продлят нерабочие дни. Дело в том, что ситуация действительно очень серьёзная. Заболеваемость растёт, и, самое печальное, смертность растёт — каждый день больше тысячи людей (умирают. — RT)», — пояснил депутат.
Он отметил, что для того чтобы сбить пик заболеваемости, необходимо вакцинироваться, но также стоит принимать и такие меры, как введение нерабочих дней.
Ранее Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.
Кроме того, президент отметил, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.