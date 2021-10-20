В Госдуме высказались по поводу введения нерабочих дней в России

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.
В Госдуме высказались по поводу введения нерабочих дней в России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Надо добавить, что он ещё сказал о том, что если будет необходимость, то после 7 ноября продлят нерабочие дни. Дело в том, что ситуация действительно очень серьёзная. Заболеваемость растёт, и, самое печальное, смертность растёт — каждый день больше тысячи людей (умирают. — RT)», — пояснил депутат.

Он отметил, что для того чтобы сбить пик заболеваемости, необходимо вакцинироваться, но также стоит принимать и такие  меры, как введение нерабочих дней.

Ранее Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Кроме того, президент отметил, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.

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