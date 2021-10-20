Депутат Бессараб прокомментировала введение нерабочих дней в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT решение президента России Владимира Путина ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

«Это вынужденная мера, которая, к сожалению, не обрадует малый и средний бизнес. Вместе с тем надо помнить, что те меры государственной поддержки, которые введены для работодателей, в том числе для среднего малого бизнеса, предпринимательства, они действуют по настоящее время, и можно ожидать поддержку от государства», — подчеркнула депутат.

Она считает необходимым такой перерыв для того, чтобы дать возможность снизить уровень заболеваемости среди населения.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.